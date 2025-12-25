مصرف سوريا المركزي: الأول من يناير موعدا رسميا لإطلاق العملة الجديدة

دمشق في 25 ديسمبر / وام / حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير 2026 موعدا رسميا لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء استبدال العملة القديمة، وذلك استنادا للمرسوم رقم 293 لعام 2025.

وأكد الحصرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية اليوم، أن عملية التبديل ستتم وفق تعليمات تنفيذية دقيقة تحدد المهل والمراكز لضمان سلاسة الإجراءات وتسهيلها على السوريين، على أن يتم توضيح جميع التفاصيل بشفافية تامة خلال مؤتمر صحفي مخصص لهذا الغرض.

واعتبر الحاكم أن إصدار العملة الجديدة يشكل محطة مفصلية نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي، ورمزا للسيادة المالية التي تتكامل مع السيادة السياسية.

-خلا-