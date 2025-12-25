شرطة أبوظبي تحذر من "تدفئة الفحم" في الأماكن المغلقة

أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام الحطب وأجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع"، قال اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إنه تم التعامل مع خمسة بلاغات حالات اختناق ناتجة عن استخدام الفحم أو الحطب لأغراض التدفئة داخل المنازل، دون وقوع وفيات، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة أسهمت في إنقاذ المصابين، ودعا الجمهور إلى تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية في الأماكن المغلقة وضرورة توفير التهوية المناسبة .

وحذر العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين، من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنبا للاختناق واندلاع الحريق، مؤكداً على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.