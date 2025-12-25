افتتاح كأس آسيا للشراع في نادي الحمرية الثقافي الرياضي

الشارقة في 25 ديسمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم منافسات كأس آسيا للشراع الحديث التي يحتضنها وينظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي في مركز الحمرية الدولي للشراع، وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وسعادة حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسعادة مبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، وسعادة محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي المنتخبات المشاركة وشركاء ورعاة التنظيم.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن كأس آسيا للشراع الحديث تكتسب أهمية كبيرة لدولة الإمارات كونها تعود بعد توقف دام 6 سنوات، فضلاً عن المستوى الفني العالي للمنتخبات المشاركة، الأمر الذي يمنح لاعبي منتخب الإمارات فرصة مثالية لتعزيز جاهزيتهم ورفع مستوى التنافسية.

وأكد سالم الخيال، رئيس اللجنة المنظمة للكأس، أن استضافة هذا الحدث تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة ونادي الحمرية على وجه الخصوص في تنظيم واستضافة كبريات البطولات على المستويين القاري والدولي.

ووجه الخيال الشكر إلى الجهات المتعاونة في التنظيم، وفي مقدمتها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الحمرية، إلى جانب الرعاة "أجمل مكان" و"أساس ستيل".