قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد

القاهرة في 25 ديسمبر / وام / نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، جملة وتفصيلا، ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد التابع للهيئة، ومتجهة لميناء إحدى الدول.

وأهابت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في ما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.

وأكدت ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات مغلوطة أو شائعات من شأنها الإضرار بالهيئة كأحد مشروعات مصر القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية، في ضوء إستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة.