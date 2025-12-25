زيلينسكي يبحث هاتفيا مع مبعوثين أمريكيين "أفكارا جوهرية" لإنهاء الحرب

كييف في 25 ديسمبر / وام / كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إجرائه محادثات هاتفية "جيدة للغاية" اليوم، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تناولت "تفاصيل جوهرية" تهدف للتعجيل بإنهاء الحرب والوصول إلى سلام مستدام، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، إلى أن النقاش اتسم بالنهج البناء والعمل المكثف لضمان أن تكون خطوات الحل واقعية وفعالة، مؤكدا وجود أفكار جيدة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج مشتركة.

وفي سياق متصل بالحراك الدبلوماسي، أعلن الكرملين على لسان المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراجع حاليا معلومات نقلها المبعوث الروسي كيريل دميترييف، عقب محادثات أجراها مع الجانب الأمريكي في ميامي مطلع الأسبوع.

