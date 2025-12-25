"أوبن إي آي": "الذاكرة اللانهائية" هي القفزة المقبلة للذكاء الاصطناعي بحلول 2026

واشنطن في 25 ديسمبر / وام / كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إي آي"، أن القفزة النوعية المقبلة في مسار الذكاء الاصطناعي تكمن في تطوير "ذاكرة لا نهائية ومثالية"، متجاوزة بذلك التركيز الحالي للشركات على قدرات الاستدلال.

ووفق منصة "Big Technology"، أعلن ألتمان أن الشركة تسعى، بحلول عام 2026، لتمكين نماذجها من تذكر "كل تفاصيل حياة المستخدم" بدقة، واصفا ذلك بالإنجاز الأهم نحو الذكاء الاصطناعي فائق القدرات.

وتأتي هذه الرؤية الجديدة وسط منافسة محتدمة، لا سيما بعد إطلاق "جوجل" لنماذج "جيميناي" المتطورة، وتراجع حصة "شات جي بي تي" السوقية إلى 71% (نحو 800 مليون مستخدم) مقارنة بـ 87% العام الماضي، مما دفع إدارة "أوبن إي آي" لإعلان حالة استنفار قصوى للحفاظ على موقعها الريادي.

-خلا-