إقبال كبير على "ألعاب الماسترز 2026" .. و"أبوظبي الرياضي" يدرس تمديد التسجيل حتى منتصف يناير

أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / أكد مجلس أبوظبي الرياضي، ارتفاع عدد المسجلين في ألعاب الماسترز إلى أرقام مميزة للمشاركة في الفعاليات، مع وجود إمكانات كبيرة تستوعب أكبر عدد من الرياضيين في مختلف الألعاب، مشيراً إلى وصول طلبات لتمديد التسجيل حتى منتصف يناير قبل انطلاق البطولة، وتتم دراستها حاليا.

وقال سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بمناسبة الإعلان اليوم عن الميدالية الرسمية لألعاب الماسترز 2026، إن العمل يمضي على أفضل مستوى من الاستعدادات في جميع اللجان، لاسيما أن هناك 37 رياضة في البطولة تقام في أكثر من 20 موقعاً، بما يتيح للجميع المشاركة.

وأضاف: فخورون بإطلاق الميدالية الرسمية اليوم، بمشاركة نخبة من الرياضيين في مختلف الأعمار، نجحوا في تحقيق نتائج مشرفة للدولة في مختلف المحافل العالمية، ونتمنى من الجميع التسجيل، والاستمتاع بالفعاليات المقررة العام المقبل مع بدء العد التنازلي للألعاب العالمية بعد 50 يوما، وسعداء بدعم الشركاء والرعاة والقطاع الخاص، ومشاركتنا في تنظيم الحدث العالمي، وإظهار دورهم المجتمعي.