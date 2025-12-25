شخبوط بن نهيان يلتقي سفير إثيوبيا لدى الإمارات ويبحث معه العلاقات الثنائية

أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سعادة جمال بكر سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشراكة الاقتصادية والتنموية والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في دعم جهود السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، وعلى تطوير مجالات التعاون المشترك بما يعكس عمق الروابط القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار معاليه إلى التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع إثيوبيا لدفع الأولويات المشتركة، وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي عن تقديره لدور دولة الإمارات البنّاء في دعم جهود التنمية والاستدامة في إثيوبيا والمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات.