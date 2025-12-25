"أبوظبي للدراجات الهوائية" ينظم سباق "فالكون ضمان" 6 يناير

أبوظبي في 25 ديسمبر / وام / أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن تنظيم السباق الرابع من سلسلة سباقات "فالكون ضمان" بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، وذلك يوم 6 يناير المقبل.

يستهدف السباق، الذي ينطلق من أمام المقر الجديد للنادي في جزيرة الحديريات، تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، وفي إطار حرص النادي على دعم لاعبيه الذين يشاركون في مختلف السباقات المجتمعية.

وتتضمن فئات السباق : الرجال لمسافة 62 كم، والنساء لمسافة 49 كم، والأشبال والبراعم لمسافتي 10 و20 كم، وأصحاب الهمم فئة 3،5كم.

ويعد سباق فالكون ضمان من أبرز سباقات الموسم للنادي، بجانب سباقات ضمان ليوا، فالكون ضمان العين، وطلعة قصر السراب، وتحدي جامعة خليفة.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن سباق فالكون ضمان يعد من أبرز سباقات النادي خلال الموسم، إذ يشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات، ويعزز من دور النادي في رفع أهمية رياضة الدراجات بين افراد المجتمع، لافتا إلى أن نجاح النسخ السابقة من الحدث أسهم في رفع عدد المشاركين فيه، وكذلك الممارسين لهذه اللعبة.

وأضاف أن النادي يعمل من خلال هذه النوعية من السباقات على اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة من أجل التركيز عليها واختيار الأنسب لها لضمها إلى صفوف النادي، والارتقاء بمستوياتها الفنية.