المنتخبات العربية تفرض حضورها في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا

الرباط في 25 ديسمبر / وام / أسدلت الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب ستارها على غزارة تهديفية لافتة وحضور عربي قوي، حيث شهدت المباريات الـ 12 تسجيل 29 هدفا، بمعدل 2.4 هدف للمباراة الواحدة، وانتهت جميع مواجهاتها بانتصارات باستثناء تعادل وحيد بين مالي وزامبيا.

وتصدر المنتخب الجزائري مشهد الانتصارات العربية بتحقيقه الفوز الأكبر في الجولة على نظيره السوداني بثلاثية نظيفة، فيما دشن المنتخب المغربي المستضيف البطولة بفوز مستحق على جزر القمر بهدفين دون رد، وشهدت مواجهة تونس وتنزانيا أعلى معدل تهديفي في مباراة واحدة بفوز الأولى (3-1)، بينما تجاوز المنتخب المصري عقبة زيمبابوي بنتيجة (2-1).

وقدم كبار القارة أوراق اعتمادهم مبكرا، حيث استهل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على موزمبيق بهدف نظيف، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت بها الكاميرون مواجهتها أمام الغابون، فيما سجلت نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا انطلاقة موفقة بانتصارات عززت طموحاتها في المنافسة.

وشهدت الجولة ظاهرة لافتة تمثلت في غياب الدقة عن علامة الجزاء، بعد إهدار ركلتين عن طريق المغربي سفيان رحيمي والمالي البلال توريه.