مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يشارك في ماراثون رحلة الهجن

دبي في 26 ديسمبر / وام / شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم الجمعة، في منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار الذيد في إمارة الشارقة.

وشهد السباق، الذي امتد لمسافة كيلومترين وقُسّم إلى فئة الوزن المفتوح رجالاً ووزن الفردة سيدات، منافسة بين المتسابقين، حيث حققت ريتشل ستراتون من المملكة المتحدة المركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني الإماراتية نورة الزعابي، فيما ذهب المركز الثالث للإمارات أيضاً من خلال حمدة عبدالله حمدان.

أما في فئة الرجال، فقد استطاع الباكستاني أحسن ياسين من تحقيق المركز الأول، تلاه البريطاني هاري توماس في المركز الثاني، فيما حلّ الكندي إسكندر بن أحمد في المركز الثالث.

وتوّج سعادة عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومدير عام اتحاد سباقات الهجن، أصحاب المراكز الأولى بحضور حشد كبير من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية العريقة.

وعبرت ريتشل ستراتون، الحاصلة على ذهبية شوط وزن الفردة للسيدات، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن لحظات السباق كانت مليئة بالتحدي والتركيز.

وقال أحسن ياسين من باكستان، المتوّج بذهبية فئة الرجال، إن فوزه جاء ثمرة للثقة والعمل المتواصل، مشيداً بالتنظيم والدعم الفني الذي يقدمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي أسهم في رفع جاهزية المشاركين وتمكينهم من تقديم أفضل ما لديهم على مضمار السباق.