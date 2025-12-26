"دبي للثقافة" تختتم برنامج "منحة الطهاة الإماراتيين" وتطلق نسخته الثانية

دبي في 26 ديسمبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الأولى من برنامج "منحة الطهاة الإماراتيين" الذي تنظمه بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي بدبي (ICCA Dubai)، بهدف تسليط الضوء على الكفاءات الإماراتية وأصحاب المواهب الطموحة في مجال فنون الطهي وثقافة الطعام، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا المجال.

يأتي البرنامج الذي يستغرق نحو 3 أشهر في سياق جهود "دبي للثقافة" الهادفة إلى التعريف بالثقافة المحلية الأصيلة وما تتميز به من كرم الضيافة، وتعزيز حضور المطبخ الإماراتي على الخريطة العالمية.

وشهدت النسخة الأولى من البرنامج الذي يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية المتخصصة بفنون الطهي، منح 6 طهاة إماراتيين، وهم نورة العوضي، وعلياء آل علي، وأصايل المرزوقي، وراشد النعيمي، وهدى الغفلي، وميثاء الغفلي، شهادة الدبلوم في فنون الطهي، وذلك بعد اجتيازهم سلسلة من ورش العمل التدريبية التي يتولى الإشراف عليها نخبة من خبراء المركز الدولي لفنون الطهي بدبي، تعرفوا خلالها على تقنيات الطهي الأساسية والمتقدمة، وطرق صنع تشكيلة متنوعة من المقبلات والوجبات الرئيسية والمخبوزات والحلويات باستخدام أحدث المعدات، وأساليب إعداد قوائم طعام مبتكرة.

واطلع المشاركون في الورش على قواعد إتيكيت الضيافة وطرق تقديم الطعام المختلفة، وأهمية المحافظة على سلامة الأغذية وأنواع الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية، وحساب التكلفة وطرق التخطيط والتحضير، إلى جانب معرفة آليات إدارة وتشغيل عمليات المطابخ في المطاعم، وغيرها.

وأعلنت الهيئة عن النسخة الثانية من البرنامج، التي انطلقت في نوفمبر الماضي ، بمشاركة عشر طاهيات إماراتيات، هن عائشة الخوري، وعهود وليد الزرعوني، وحمدة عادل الخوري، وهند محمد الملا، وخولة عمر الغفلي، وميرة جاسم الزعابي، ونعيمة الملا، وسلوى سليم العلي، وعائشة خوري، وشذى الحوسني، لتمكينهن من الحصول على شهادة الدبلوم في فنون الطهي.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، إلى أن "منحة الطهاة الإماراتيين" تسهم في منح الطهاة الفرصة لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم في تطوير تشكيلة متنوعة من الأطعمة التي تمزج بين النكهات العربية والإماراتية والعالمية، وتقديم أطباقهم الأصلية والمبتكرة أمام مختلف شرائح المجتمع.

وأكدت سعي الهيئة عبر هذه المنحة إلى توفير منصة متفردة قادرة على دعم الطهاة المبدعين، وفتح الآفاق أمامهم وحثهم على إطلاق العنان لأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، وتمكينهم من التعرف على أفكار جديدة تثري خبراتهم وتشجعهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مجال فنون الطهي وثقافة الطعام، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وأضافت أن الطعام يشكل جزءاً مهماً من ثقافتنا الأصيلة، فمن خلاله يعبر أصحاب المواهب المحلية عن ثراء المطبخ الإماراتي، ويساهمون في إبراز هويتنا المجتمعية وما تتميز به عاداتنا وتقاليدنا، وهو ما يتجسد في الأطباق التي تعكس أصالة وكرم المجتمع المحلي.

وعبر سونجه راجا، المدير والرئيس التنفيذي - المركز الدولي لفنون الطهي بدبي (ICCA Dubai)، عن اعتزازه بتدريب جيل جديد من الطهاة الإماراتيين وصقل مهاراتهم، مع الحفاظ على ارتباطهم بهويتهم الثقافية وإرثهم في فنون الطهي.