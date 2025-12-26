تجدد القصف المتبادل بين تايلاند وكمبوديا رغم مفاوضات التهدئة

بانكوك في 26 ديسمبر / وام / أعلنت تايلاند تعرض أراضيها لقصف كمبودي بأسلحة ثقيلة اليوم الجمعة، مما اضطرها للرد دفاعيا، في تصعيد ميداني تزامن مع محادثات وقف إطلاق النار الجارية حاليا في "تشانثابوري" التايلاندية، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي هذا الاشتباك وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية، وعقب إصابة جندي تايلاندي بجروح بليغة جراء لغم أرضي أمس الخميس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حث الطرفين على العودة لاتفاق التهدئة المبرم في أكتوبر الماضي، خشية تكرار سيناريو اشتباكات يوليو التي أسفرت عن خسائر بشرية ونزوح قرابة مليون شخص.

