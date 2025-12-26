81 خيلا تتنافس في السباق الخامس لمضمار جبل علي

دبي في 26 ديسمبر / وام / يشهد مضمار جبل علي غداً إقامة السباق الخامس من موسمه، والأخير خلال العام الجاري، والذي يتضمن 7 أشواط متنوعة، خُصِّص الشوط الأول منها للخيول العربية الأصيلة، فيما تقام الأشواط الـ6 المتبقية للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 81 خيلاً، وبإجمالي جوائز مالية تبلغ 592 ألف درهم.

ويُقام الشوط الأول "كأس بورشه"، وهو شوط "مايدن" مخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، المولودة في الإمارات، وتبلغ جوائزه 50 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.

ويشهد الشوط الثاني إقامة سباق "الشعفار للاستثمار" للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 72 ألف درهم، وبمشاركة 13 خيلاً.

أما الشوط الثالث "جلوريوس ساترداي ستيكس" فهو سباق "داعم"، ويقام بنظام الهانديكاب (75 – 100) للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بجوائز قدرها 120 ألف درهم، وبمشاركة 12 خيلاً.

ويُقام الشوط الرابع "دو إت أول"، وهو شوط "مايدن" للخيول غير المهجنة عمر سنتين، وللمهجنة عمر ثلاث سنوات، بجوائز تبلغ 72 ألف درهم، وبمشاركة 10 خيول.

ويشهد الشوط الخامس الرئيسي سباق "العام الجديد" سباق "داعم"، ويقام بنظام الهانديكاب (75 – 100) للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بجوائز تصل إلى 120 ألف درهم، وبمشاركة 6 خيول.

ويقام الشوط السادس "سباق بنك دبي التجاري"، وهو شوط هانديكاب (0 – 80) للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بجوائز قدرها 86 ألف درهم، وبمشاركة 9 خيول.

ويُختتم السباق بالشوط السابع "الرضا للتأمين" - سباق داعم، وهو شوط "مايدن" للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 72 ألف درهم، وبمشاركة 15 خيلا.