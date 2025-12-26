"ديوا" و"فورتينت" تبحثان تعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية بالذكاء الاصطناعي

دبي في 26 ديسمبر / وام / بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مع كين شيه، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فورتينت"، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية لتطوير منظومات الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية لقطاعات الطاقة والمرافق، بما يدعم تسريع التحول الرقمي في دبي ودولة الإمارات.

وركز اللقاء على توظيف المنصات السيبرانية المتقدمة وحلول استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية المدن الذكية والبيئات الرقمية المترابطة.

وأكد الطاير خلال الاجتماع التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات والحوكمة الرشيقة، انسجاماً مع "إستراتيجية دبي للأمن السيبراني" و"الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني"، لضمان استباق المخاطر وإدارتها بكفاءة.

وتأتي هذه المباحثات استكمالا لاتفاقية الشراكة طويلة الأمد الموقعة بين الجانبين خلال الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، التي تتيح للهيئة استخدام منظومة "فورتينت سيكيوريتي فابريك" ونموذج "الثقة الصفرية" (Zero Trust) لتوفير حماية شاملة وفورية عبر مختلف العمليات والبيانات السحابية.

من جانبه، أشاد كين شيه بريادة "كهرباء ومياه دبي" في تبني إستراتيجيات أمنية حديثة، مبدياً استعداد شركته لدعم المبادرات المستقبلية للهيئة.

حضر اللقاء كل من المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" إحدى شركات "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية للهيئة.