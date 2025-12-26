رياضيون: المشاركة المجتمعية ركيزة نجاح ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 26 ديسمبر / وام / دعا نخبة من الرياضيين وأبطال الإمارات أفراد المجتمع كافة إلى المشاركة الفاعلة في "ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026"، لضمان نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي حول العالم.

جاءت هذه الدعوات تزامنا من الكشف الرسمي أمس عن ميدالية "ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026"، حيث أكد الرياضيون أن الحدث المرتقب يترجم رؤية الدولة في استدامة جودة الحياة وبناء مجتمع نشط، معتبرين المشاركة مسؤولية مشتركة لتعزيز ريادة الإمارات عالميا.

في هذا الإطار، قال بطل الجوجيتسو عمر الحوسني، إن ألعاب الماسترز 2026، مسؤولية مشتركة لجميع الرياضيين من أجل المشاركة بإيجابية، وتأكيد ريادة دولة الإمارات في تقديم المبادرات المميزة، وهو الأمر الذي أيده عداء المسافات الطويلة سالم عبدالله الهاشمي، صاحب المشاركات في 7 ماراثونات عالمية كبرى، حيث شدد على أن الجميع أمام مسؤولية كبيرة للمشاركة، وتأكيد أهمية الرياضة في الحياة، والتضامن المجتمعي، وإبراز دور الرياضة المحوري في تحقيق النتائج الإيجابية.

ووصفت زعفرانة أحمد الحوسني، والدة البطلتين حمدة ومريم الحوسني دعوتها من اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز 2026، لحضور حفل إطلاق الميدالية الرسمية، بأنه تقدير كبير لمسيرتها في دعم الطموحات الرياضية لأصحاب الهمم لاسيما لكل من حمدة ومريم، والفوز بألقاب عالمية لدولة الإمارات.

وقالت إنها تشجع الجميع للمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة في ألعاب الماسترز، وستشارك أيضاً في الحدث، انطلاقا من أهمية الرياضة للصحة، وتحقيق الطموحات، وتأكيد وقوف الجميع لرفع اسم دولة الإمارات أمام العالم.

وأرجعت اللاعبة حمدة الحوسني السبب وراء وصولها إلى أفضل المراكز عالميا مع منتخب الإمارات لأصحاب الهمم إلى تشجيع والدتها، داعية إلى أوسع مشاركة من جميع فئات المجتمع في ألعاب الماسترز، لإبراز دور الدولة العالمي في الاهتمام بالرياضة، وتوفير بيئة آمنة لممارستها، لاسيما أن الفعاليات المقررة العام المقبل تشهد مشاركة كبيرة عالميا.