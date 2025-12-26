اعتماد 63 لاعبا ولاعبة في "دولية القوس والسهم المفتوحة"

الشارقة في 26 ديسمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 63 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها في البطولة الدولية المفتوحة على مدار يومي غد وبعد غد بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن المنافسات بنظام الفردي في الملاعب الخارجية تتضمن فئات الرجال والسيدات، وتحت 18 عاما للفئتين، في القوس المركب والمحدب.

وأشار إلى أن البطولة تقام وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للمنافسات خارج الصالات، بالمنافسة المفتوحة لجميع الجنسيات.

وأوضح أن الاجتماع الفني للبطولة أمس حدد جميع الضوابط وتوقيت المنافسات، واللوائح الخاصة بكل فئة، بعد إغلاق باب التسجيل، واعتماد القوائم المشاركة في الفئات المعتمدة، ولجان التحكيم من الاتحاد.

وكشف عن انطلاق المنافسات غدا بالأدوار التأهيلية، وصولا إلى المراحل النهائية، واعتماد النتائج لتتويج الفائزين في كل فئة.