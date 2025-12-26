غدا .. توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي في 26 ديسمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45 والمد الثاني عند الساعة 06:46 والجزرالأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:31، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:37 الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 19:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 85 45

دبي 24 15 80 50

الشارقة 24 15 80 40

عجمان 24 16 85 45

أم القيوين 23 16 85 40

رأس الخيمة 24 13 85 45

الفجيرة 24 18 85 40

العـين 23 15 85 35

ليوا 23 14 90 35

الرويس 22 15 85 45

السلع 24 16 90 40

دلـمـا 25 19 85 40

طنب الكبرى 24 19 85 45

طنب الصغرى 24 19 85 45

أبو موسى 24 19 85 45