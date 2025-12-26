اتحاد الجودو يرسم خارطة طريق لـ "لوس أنجلوس 2028" ويعلن حصاد 30 ميدالية ملونة

أبوظبي في 26 ديسمبر / وام / وضع اتحاد الإمارات للجودو التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028" على رأس أولوياته الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، وذلك ضمن تقريره السنوي للموسم الرياضي 2024-2025، الذي كشف عن حصاد لافت للمنتخبات الوطنية بلغ 30 ميدالية ملونة، توزعت بواقع 20 ميدالية دولية، و9 ميداليات آسيوية، وميدالية برونزية عالمية.

وتعقيبا على الإنجاز، أشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الامارات للجودو بحصاد الجودو القاري والدولي في موسم 2024 – 2025، مؤكدا أن العمل سيتواصل بنفس النهج والتخطيط دعما للإيجابيات التي تحققت خلال الفترة الماضية بهدف المحافظة على صدارة الجودو على المستوى العربي والدولي، تطلعا لبلوغ دورة ألعاب لوس انجلوس 2028 مباشرة.

وأشار الدرعي إلى أن الموسم تزامن مع تدشين مقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس شرق، ضمن خطة متكاملة وضعها الاتحاد لتوفير بيئة مناسبة وآمنة لممارسة النشاط الرياضي من خلال المقر الجديد، الذي يشكل قيمة مضافة مهمة للمنشآت الرياضية بالدولة لتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية.

وأظهر التقرير أن عدد اللاعبين المشاركين في مختلف البطولات المحلية، والقارية، والعالمية، بلغ 2800 لاعب من مختلف الفئات في نشاط العام المنصرم موزعين ما بين 2300 من الذكور و500 من الإناث، فيما أدار المنافسات 25 حكما ومحكمة بمختلف الدرجات، بجانب مشاركة 28 مدربا.

وضمت قائمة المنتخبات الوطنية 75 لاعبا ولاعبة في مختلف الفئات، وشهد الموسم إقامة 24 فعالية رياضية شملت 10 محليات، و6 دوليات مع إقامة 8 دورات تدريبية.