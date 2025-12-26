كأس السوبر يجمع شباب الأهلي والشارقة غداً على استاد آل مكتوم

دبي في 26 ديسمبر / وام / يلتقي غداً فريقا شباب الأهلي والشارقة في مباراة كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم (كأس سوبر إعمار) على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن النسخة الـ18 من البطولة، في مواجهة مرتقبة وسط طموحات مشتركة بالتتويج بأولى بطولات الموسم المحلي.

وتعد هذه المشاركة الـ11 لشباب الأهلي في تاريخ كأس السوبر بصورتها الحديثة، وهو الأكثر مشاركة في البطولة وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بواقع 7 ألقاب، فيما يخوض الشارقة مباراته الثامنة في السوبر، وهو يحمل لقب البطولة ثلاث مرات سابقة.

وأكد مدربا فريقي شباب الأهلي والشارقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة المحترفين الإماراتية اليوم في سنترال بارك دبي كريك هاربر، جاهزيتهما لخوض مباراة كأس السوبر (سوبر إعمار) غداً، معربين عن رغبتهما في إضافة لقب جديد إلى سجل إنجازاتهما.

وأكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، أن فريقه يدخل المباراة بثقة كبيرة، مستنداً إلى العمل المتواصل والرؤية الواضحة التي يتبناها النادي لبناء فريق قادر على المنافسة على البطولات وترسيخ ثقافة الفوز.

وأشار إلى أن المجموعة الحالية تتمتع بروح الفريق الواحد، وهو ما يعزز الطموح لإضافة لقب جديد إلى سجل الإنجازات.

وأوضح أن الفريق يواجه هذا الموسم تحديات أكبر، خاصة على مستوى المشاركات القارية، حيث ارتفعت المتطلبات البدنية والذهنية مقارنة بالموسم الماضي، مؤكداً أن تسجيل الأهداف يبقى عاملاً حاسماً في حسم النتائج، رغم القدرة الواضحة على صناعة الفرص.

وأعرب عن فخره بلاعبيه في ظل ضغط المباريات والإصابات وتزامن الاستحقاقات مع التزامات المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة قوية للمنافسة على الألقاب.

من جانبه، أكد محمد جمعة المنصوري، لاعب شباب الأهلي، جاهزية فريقه للمباراة، مشيراً إلى ارتفاع المعنويات والطموح لتحقيق أول ألقاب الموسم.

وقال إن الشارقة فريق كبير ويضم لاعبين على مستوى عالٍ، مؤكداً احترامه للفريق المنافس، ومشدداً على التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل إسعاد الجماهير.

في المقابل، أكد البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب فريق الشارقة، أن مواجهة السوبر تتوافر فيها جميع مقومات المباراة الكبيرة، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما في كرة القدم الإماراتية، إضافة إلى حضورهما المميز على المستوى الآسيوي.

وأشار إلى أن التنظيم والأجواء المحيطة بالمباراة يعكسان أهمية الحدث، متوقعاً مواجهة قوية وممتعة.

وأوضح أن الحسم في مثل هذه المباريات النهائية يعتمد على التركيز والانتباه لأدق التفاصيل، والجاهزية الذهنية والهدوء في اتخاذ القرار، مؤكداً أن اللقاء قد يشهد تحولات سريعة في الأداء ترفع من مستوى الإثارة، في ظل امتلاك الفريقين لاعبين أصحاب جودة عالية.

بدوره، أكد كايو لوكاس، لاعب فريق الشارقة، أن مواجهة شباب الأهلي ستكون صعبة وقوية، معتبراً أنها تجمع أفضل فريقين في الدوري من وجهة نظره، مشيراً إلى أن مباريات النهائيات تحمل دائماً طابعاً خاصاً.

وأضاف أن المباراة مرشحة لتقديم مستوى فني عالٍ، وأن الجماهير ستستمتع بلقاء يليق بقيمة الفريقين وبأهمية اللقب.