دبي لكرة السلة يشارك في التصفيات التأهيلية لـ"يوروليغ 2026" للشباب بأبوظبي

دبي في 26 ديسمبر / وام / أعلن نادي دبي لكرة السلة عن مشاركة فريقه تحت 18 عاماً في التصفيات التأهيلية لبطولة أديداس نيكست جين يوروليغ 2026 (Adidas NextGen EuroLeague)، والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2026، في إطار تعزيز حضور النادي على الساحة الدولية.

وتعد البطولة من أبرز البطولات الأوروبية للفئات العمرية، حيث تجمع 28 فريقاً من أفضل فرق تحت 18 سنة في أوروبا، تتنافس عبر 4 محطات تأهيلية لحجز مقاعدها في النهائيات التي تقام بالتزامن مع فاينال فور دوري اليوروليغ.

ومن المقرر أن تشهد التصفيات في أبوظبي مشاركة نخبة من الأندية المرموقة من أوروبا وخارجها، أبرزها أريس سالونيكي، وموناكو، ودبي لكرة السلة، ونيكست جين أبوظبي، ولندن ليونز، وريال مدريد، وفالنسيا باسكت، وزالغيريس كاوناس.

وتشكل مشاركة فريق دبي خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الناشئين في النادي، بما يعكس التزامه ببناء مسار احترافي يتيح للمواهب الشابة في المنطقة فرصة المنافسة على المستوى العالمي.

وقال إرحاد تينجا، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة تحت 18 سنة إن المشاركة في هذه البطولة فرصة مهمة لوضع فريق دبي لكرة السلة على خريطة كرة السلة العالمية، حيث سيواجه أفضل الفرق الأوروبية.

وأضاف: "نخوض البطولة بفريق يتدرب ويتنافس داخل الدولة منذ شهر أغسطس الماضي، ورغم أننا من أصغر الفرق المشاركة، مع وجود 6 لاعبين من مواليد 2010، فإننا واثقون بقدرتنا على تقديم أداء قوي والمنافسة مع جميع الفرق على أعلى مستوى".