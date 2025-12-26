أحمد بن صقر وسالم بن سلطان والشيوخ يحضرون حفل زفاف عبدالله سلطان الحبشي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 26 ديسمبر / وام / حضر الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سلطان عيسى سلطان الحبشي بمناسبة زفاف نجله " عبدالله" إلى كريمة السيد إبراهيم عبدالله العبدالعظيم في مدينة خليفة بن زايد برأس الخيمة .

كما حضر الحفل .. الشيخ أحمد بن حميد المعلا والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن خالد بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ الشيوخ والحضور العروسين وذويهما، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة ويرزقهم الذرية الصالحة .

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيوخ والحضور علـى حضورهم ومشاركتهم أفــراحهم.

وتخلل الحفل تقديم عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية قدمتها فرق العيالة بجمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي.