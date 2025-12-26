غرفة الشارقة تحتفي بمهرجان "شتاء الجبيل" بكلباء

الشارقة في 26 ديسمبر/ وام/ تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز الأنشطة الترويجية التي تشهدها "عروض الشارقة للتسوق 2025-2026" من خلال دعمها لفعالية "خيرات الدار" في سوق الجبيل بمدينة كلباء، ضمن استراتيجيتها لتوسيع نطاق الحدث الترويجي الأبرز في الإمارة ليشمل المنطقة الشرقية ودعم الحراك التجاري والزراعي في مختلف مدن ومناطق الشارقة.

و يأتي الدعم للفعالية بهدف ترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي ودعم المنتج الوطني، حيث وفرت منصات بيع مجانية للمزارعين لعرض حصادهم الموسمي من الخضروات والفواكه الطازجة والأعشاب والمنتجات المشتقة كالعسل والتمور ومثّل الحدث منصة تفاعلية جمعت بين المزارع والمستهلك لاستعراض مراحل الزراعة من البذر وحتى الحصاد.

ورصدت الغرفة حزمة حوافز لضمان نجاح الفعالية شملت تخصيص جوائز نقدية للمزارعين المشاركين سيتم منحها في حفل تكريم ختامي كما تضمنت الأنشطة توزيع 30 سلة من "خيرات الدار" عبر مسابقات المسرح وتوزيع 200 شتلة زراعية على الزوار بالإضافة إلى جوائز مالية لمسابقة "أفضل صورة" ورصد مبلغ للضيافة المستمدة من خيرات المزارع المحلية.

كما أستهدف دعم الغرفة لهذا النشاط ضمن مهرجان شتاء الجبيل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في المنطقة الشرقية وتعريفهم بفعاليات عروض الشارقة للتسوق التي تمتد حتى 25 مارس 2026 و بناء ذكريات إيجابية ترتبط بعروض الشارقة للتسوق وتعزز من إقبال الجمهور للفعاليات التي تنظمها الغرفة سنوياً.

وتتواصل عروض الشارقة للتسوق في كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة بمشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والأسواق المركزية وآلاف المحال التجارية.