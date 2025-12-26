دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في حمص السورية

أبوظبي في 26 ديسمبر/ وام/ أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة حمص، وسط سوريا، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.