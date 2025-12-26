رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا تسلمها عبدالله بن زايد

أبوظبي في 26 ديسمبر / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة سامية حسن صولوحو، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه اليوم في أبوظبي معالي محمود ثابت كومبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي محمود ثابت كومبو، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.