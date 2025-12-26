"الأثقال" يحصد 31 ميدالية في ختام مشاركته ببطولات غرب آسيا وقطر والعرب

الدوحة في 26 ديسمبر/وام / حقق منتخبنا الوطني لرفع الأثقال 31 ميدالية في ختام مشاركة ببطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بواقع 10 ذهبيات ، و6 فضيات ، 15 برونزية.

وتفوق اللاعب مؤيد النجار في منافسات وزن أكثر من 102 كجم، محققا 7 ذهبيات ، وفضية، بينما نجح زميله عزالدين الغفير بحصد 4 فضيات ومثلها برونزية.

وحقق اتحاد رفع الأثقال إنجازات إدارية مهمة بانتخابات الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا على هامش البطولات، بعد اختيار محمد النقبي لعضوية المكتب التنفيذي في اتحاد غرب آسيا، وفوز حمد العجمي، بمنصب نائب رئيس لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد العربي، وفيصل الحمادي بعضوية لجنة التدريب والتطوير في اتحاد غرب آسيا، وجاسم العوضي، بعضوية لجنة التسويق والإعلام، بجانب اختيارشيخة الكعبي رئيسا للجنة المرأة.

وأكد محمد النقبي أن الإنجازات المميزة في قطر تتوج الجهود الكبيرة للاتحاد برئاسة سعادة محمد ناصر بن خماس اليماحي، ومتابعة سالم الصريدي، عضو مجلس الإدارة، في إطار رؤية الاتحاد لتعزيز وجود الكوادر الإماراتية في المناصب العربية والقارية، مثنيا على التعاون الكبير مع نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تحقيق الإنجازات الرياضية المميزة.