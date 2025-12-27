إطلاق البرامج التدريبية بمركز الفجيرة للمغامرات

الفجيرة في 27 ديسمبر /وام/ أطلق مركز الفجيرة للمغامرات، برنامجٍا تدريبيا في المغامرات والقيادة الجبلية، بعد استكمال إجراءات الاعتمادات الدولية من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية، واعتماد المنهج بما يلائم بيئة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

ويأتي ذلك في إطار توجه المركز لتأسيس أول أكاديمية مغامرات متخصصة في الشرق الأوسط تهدف إلى تمكين الكفاءات المحلية وتأهيل مرشدين محترفين وفق المعايير العالمية.

وأوضح عمرو زين الدين مدير المركز، أن البرنامج يشهد منذ انطلاقته في الأول من ديسمبرالجاري، إقبالاً من داخل الإمارات ومن مختلف دول الخليج، مع وجود قائمة انتظارٍ للراغبين بالتسجيل من السعودية، عُمان، البحرين، والأردن، إضافة إلى متدربين من مختلف إمارات الدولة، نظراً لحصر المشاركة بثمانية متدربين فقط في كل دورة مع اعتماد جدول تدريبي بواقع دورة جديدة كل أسبوعين لضمان المتابعة الدقيقة وصقل المهارات بشكل مكثف.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمّن ثلاث مراحل أساسية للحصول على شهادة "مهارات القائد الجبلي" المعتمدة دولياً من الاتحاد الدولي للتسلق والرياضات الجبلية (UIAA)، وتشمل: مدخل إلى عالم القيادة الجبلية، ومهارات التعايش والإسعافات الأولية والبيئة الجبلية والنباتات المحلية، بالإضافة إلى المهارات المتقدمة في القيادة الجبلية وإدارة المخاطر.

الشهادة معترف بها دولياً، وتتيح للحاصلين عليها ممارسة النشاط المهني في مختلف دول العالم، ما يجعل مركز الفجيرة للمغامرات الجهة الوحيدة في الإمارات والمنطقة القادرة على تقديم هذا المستوى من التأهيل دون الحاجة لخبرات أجنبية، بعد نجاح المركز في إعداد كوادر وطنية مؤهلة من مدربين ومتخصصين.

كما يقدم المركز تدريبات عملية في رياضات المغامرات تشمل التسلق، المسير الجبلي، التعايش مع الطبيعة، والإسعافات الأولية الجبلية، بالتعاون مع جهات دولية متخصصة ، وتم دعم البرامج بمنصة إلكترونية خاصة بالمركز توفر مراجع وكتباً تدريبية، من بينها أولُ كتابٍ عربي متخصص صادر عن الجمعية الدولية للرياضات الجبلية والمغامرات.

أكد مدير المركز أن هذه الخطوة تمثل انطلاقةً نحو تأسيس بيئةٍ احترافية للمغامرات في الدولة، وبناء جيلٍ قادر على تمثيل الإمارات في هذا القطاع وفق أرقى المعايير الدولية، تمهيداً لإطلاق الأكاديمية المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.