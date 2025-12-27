رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع يشيد بمنافسات كأس آسيا بالحمرية

الشارقة في 27 ديسمبر / وام /أشاد مالاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، اليوم، بمنافسات ثالث أيام كأس آسيا للشراع الحديث للشباب التي تستمر حتى 30 من ديسمبر الجاري، وينظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في مركز الحمرية الدولي للشراع.

ونوه رئيس الاتحاد الآسيوي بجهود نادي الحمرية في التنظيم المتميز لكأس آسيا من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية لتطوير المواهب الآسيوية الشابة في رياضة الشراع.وحضر شروف المنافسات وكان في استقباله سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي،و سعادة محمد عبد الله حارب نائب رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وسعادة محمد العبيدلي الأمين العام للاتحاد.

وأكد حارب، أهمية احتضان دولة الإمارات بشكل عام ونادي الحمرية على وجه الخصوص للحدث القاري ودور ذلك في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضات البحرية وتطوير المستوى الفني للاعبي المنتخب الوطني.