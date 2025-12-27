الجامعة العربية تؤكد ضرورة تبني مسارات مبتكرة للحفاظ على مكانة لغة الضاد

القاهرة في 27 ديسمبر / وام/أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة تبني مسارات مبتكرة وسياسات فعالة للحفاظ على مكانة اللغة العربية وتعزيز دورها بوصفها مكونا أساسيا للهوية وأداة للسيادة الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مع التحولات الرقمية المتسارعة.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، في تصريح اليوم ، إن النقاش حول مكانة اللغة العربية يكتسب أهمية خاصة باعتبارها لغة يتحدث بها نحو 467 مليون نسمة، مشدداً على ضرورة تطوير المناهج التربوية وتعزيز التأهيل اللغوي وتشجيع صناعة محتوى عربي مبتكر يواكب العصر.

ولفت خطابي إلى أن المحتوى العربي لا تتجاوز نسبته نحو 3 بالمئة من إجمالي المحتوى على شبكة الانترنت وفقا لتقديرات اليونسكو لعام 2025، مؤكدا أهمية استثمار الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في دعم اللغة العربية، باعتبارها ركيزة أساسية لأي مشروع نهضوي وتنموي عربي.