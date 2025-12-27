"معراب" و"موفق" يحصدان كأس وبندقية اللقايا في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

الشارقة في 27 ديسمبر/ وام/ تواصلت مساء اليوم منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد "2025-2026"، بإقامة أشواط سن اللقايا لأبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة مميزة من ملاك الهجن محليا وخليجيا.

وحصدت "معراب" لمحمد علي بن حماد الشامسي، لقب الشوط الأول محققة كأس اللقايا الأبكار المفتوح، مسجلة 7:32:30 دقائق، وأحرز "موفق" لمحمد سلطان مرخان الكتبي بندقية القعدان، محققاً 7:33:78دقائق.

وفازت "دمعة"، لـمحمد عبدالله بالحب العامري بلقب الشوط الثالث بزمن قدره 7:44:99 دقائق، و "الشبابية" لمبارك صالح خريدة المنصوري، بلقب الشوط الرابع مسجلة 7:41:79 دقائق.

وشهد الشوط الخامس، فوز "حزام"، لأحمد حمد مبارك رعاش الشامسي بزمن قدره 7:36:88 دقائق، بينما حقق "الشامخ"، لمعضد مبارك معيوف الوهيبي لقب الشوط السادس مسجلا 7:41:32 دقائق.

وتوجت المطية "تواقة" المملوكة لـمعالي حميد سعيد عامر النيادي بلقب الشوط السابع مسجلة 7:45:46 دقائق، وفازت "النود"، لمحمد سلطان مرخان الكتبي بلقب الشوط الثامن محققة 7:41:54 دقائق.

وسجل "النادر" لماجد سالمين كردوس العامري، الفوز في الشوط التاسع، بزمن قدره 7:39:95 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط العاشر لمصلحة "سياف" لبدر سلطان محمد الغيلاني مسجلا 7:44:97 دقائق.

وتصدرت "خيال" لمحمد سلطان مرخان الكتبي الشوط الحادي عشر مسجلة 7:41:02 دقائق، و"العزوم" لسليمان خليفه سالم الحكماني الشوط الثاني عشر بزمن قدره 7:47:41 دقائق.

وحسمت "الشامخة"، لمحمد عتيق زيتون المهيري، لقب الشوط الثالث عشر محرزة 7:46:38 دقائق، واختتمت "جنيف"، لمالكها الحر راشد خادم المهيري المنافسة بحصد لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 7:49:64 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً لمنافسات فئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وحصدت " كفاح" لمحمد حمد بن عمران الكتبي، لقب الشوط الأول، بتوقيت قدره 7:39:16 دقائق، وفازت" مرضية " لعلي سالم بن علي الكتبي، بلقب الشوط الثاني محققة 7:39:26 دقائق، كما فاز " مغادر" لسلطان بن مبارك بن حميد الكتبي، بلقب الشوط الثالث، بزمن قدره 7.41.57 دقائق.