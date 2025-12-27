ألعاب القوى في الإمارات.. مسار تصاعدي يرسخ التميز ويصنع أرقاماً تاريخية

أبوظبي في 27 ديسمبر /وام/ جسدت الإنجازات التي حققتها ألعاب القوى الإماراتية في البطولات العربية والإقليمية والقارية والدولية مستوى التطور الملحوظ في مستويات اللاعبين واللاعبات، إلى جانب قوة القاعدة الفنية للفئات السنية المختلفة، وظهور عناصر واعدة تمتلك قدرات تنافسية عالية.

وأكدت النتائج المحققة على أهمية الخطوات النوعية التي تبناها اتحاد الإمارات لألعاب القوى وخطته الاستراتيجية الرامية إلى التطوير عبر خطط مدروسة ومراحل متدرجة.

وشهدت بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر أكتوبر الماضي، إنجازاً بارزاً للمنتخب الوطني، تمثل في الفوز بكأس الشابات "المركز الأول"، إلى جانب إحراز المركز الثاني في الترتيب العام، بحصيلة بلغت 19 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و6 فضية، وبرونزيتين.

وتواصلت النتائج الإيجابية في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي أقيمت في تونس، إذ حصد المنتخب 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزيتين، إضافة إلى تأهل 5 لاعبين إلى بطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2026، فضلاً عن إحراز ميداليتين فضيتين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني أول ميدالية ذهبية لدولة الإمارات في مشاركات ألعاب القوى بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، وذلك خلال النسخة الثالثة التي أقيمت في مملكة البحرين في أكتوبر الماضي، وشهدت إحراز 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية.

وفي بطولة العالم للمدارس، حصد المنتخب 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات، إلى جانب تسجيل رقمين عالميين، عبر سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر، وأمينات قمر الدين التي نجحت في كسر الرقم العالمي للمدارس في سباق 200 متر.

وتصدرت العداءة مريم كريم القائمة العالمية لأفضل عداءات سباق 400 متر حواجز تحت 18 سنة لعام 2025، بعد نتائجها المميزة في عدد من البطولات، أبرزها فوزها بذهبيتي 200 و400 متر حواجز في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال سبتمبر 2025.

وبرز الإنجاز النوعي للعداءة أروى علي في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025، بتحطيم الرقم القياسي للدولة، وتسجيل رقم قياسي جديد بلغ "11.45" ثانية، مؤكدة قدراتها العالية وسرعتها اللافتة، ومقدمة مستويات فنية متميزة تعكس قيمة نوعية لعداءة تشق طريقها بثبات نحو العالمية.

وأحرزت العداءة سلمى هيثم المري أول ميدالية ذهبية لألعاب القوى في تاريخ المشاركات النسائية الخارجية، وذلك في مسابقة "إطاحة المطرقة" ضمن البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في تونس خلال شهر أغسطس الجاري، مسجلة رقماً شخصياً جديداً بلغ "55.78 متر".

كما أضافت إنجازاً آخر بتحقيق رقمها الشخصي الجديد في مسابقة المطرقة للسيدات خلال البطولة الدولية في سلوفينيا مطلع أغسطس 2025، والبالغ "49.02 متر"، محطمة الرقم السابق للدولة على مستوى الناشئات والشابات والسيدات، والبالغ "44.6 متر".

وفي بطولة غرب آسيا التي أقيمت في لبنان خلال أكتوبر الماضي، نجح منتخب الإمارات في نهائي سباق 400 متر تتابع مختلط للفرق بتحطيم رقمي البطولة والدولة، مسجلاً زمناً قدره 3:26.62 دقيقة. كما تألقت العداءة اليازية طارق بإحراز الميدالية الفضية في رمي الرمح وزن 600 جرام، لمسافة "32.09 متر"، مسجلة رقماً جديداً للدولة في فئة الشابات والسيدات.

وسجلت اللاعبة نفسها أرقاماً وطنية جديدة، بتحطيم الرقم القياسي للسيدات في القفز بالزانة، مسجلة 2.70 متر، مقارنة بالرقم السابق 2.25 متر، إضافة إلى تحطيم رقم رمي الرمح لمسافة 35.25 متر، وذلك خلال البطولة العربية في تونس في أغسطس الماضي.

وواصل العداء محمد المصعبي تميزه في تسجيل الأرقام القياسية، حيث حقق في شهر يوليو الماضي ذهبية سباق 1000 متر لفئة الشباب، ضمن البطولة المصاحبة للدوري الماسي في إمارة موناكو، مسجلاً زمناً قدره 2:34.44 دقيقة، ليحقق رقماً قياسياً جديداً لدولة الإمارات في فئة الشباب.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى،إن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية يعزز رؤية الاتحاد التي أعلن عنها منذ أول دورة انتخابية، والهادفة إلى البناء على أسس استراتيجية تستهدف التطور الشامل، والوصول باللعبة إلى أفضل المستويات وفق مؤشرات عالمية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتمد في منهجية عمله على رؤية تكاملية، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الخارجية، من خلال اعتماد برامج إعداد متطورة، وتأهيل الأبطال، والمشاركة الفاعلة في البطولات الدولية.

بدوره، قال محمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إن إعداد أجيال من الموهوبين وتأسيس قاعدة قوية من العناصر الواعدة ذات القدرات التنافسية العالمية يمثلان أولوية مستقبلية للاتحاد، ضمن منظومة متكاملة تراعي جميع المتطلبات الكفيلة بتقديم صورة مشرّفة لرياضة ألعاب القوى الإماراتية على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن المنتخبات الوطنية المختلفة نجحت في تحقيق إنجازات مشرفة خلال عام 2025، تتويجاً للاستراتيجية الوطنية التي أعلن عنها الاتحاد منذ الدورة الانتخابية الأولى، ضمن خطة بعيدة المدى تستهدف الارتقاء بمستوى الإنجازات ورفع علم الدولة على منصات التتويج الخارجية.