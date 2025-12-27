الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

نيويورك في 27 ديسمبر/ وام/ رحب الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، معتبراً انه خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من معاناة المدنيين، ووضع حد للأعمال العدائية الجارية، وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى سلام دائم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعرب خلاله الأمين العام عن تقديره لجهود ماليزيا، بصفتها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب كل من الصين والولايات المتحدة، لدورهم في دعم التوصل إلى حل سلمي للوضع.

وأكد البيان على إستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.