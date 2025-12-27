أرسنال يفوز على برايتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن في 27 ديسمبر/ وام/فاز فريق أرسنال على برايتون 2-1 اليوم في ملعب الإمارات ضمن مواجهات الاسبوع الـ18 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه واصل مانشستر سيتي ملاحقة أرسنال المتصدر بعد فوزه اليوم أيضا على نوتينجهام فورست 2-1 في ملعب الأخير.

وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها فاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد 1-0، وفاز فولهام على وست هام بالنتيجة ذاتها، وفاز برينتفورد على بورنموث 4-1، وفاز ليفربول على وولفرهامبتون 2-1، وتعادل بيرنلي مع ايفرتون بدون أهداف.