عاصفة شتوية تربك حركة السفر في أمريكا

واشنطن في 27 ديسمبر /وام/ تسببت عاصفة شتوية قوية في إرباك حركة السفر في الولايات المتحدة ،و تم إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران أو تأجيلها عبر شمال شرقي البلاد ومناطق البحيرات العظمى بسبب الثلوج، بينما اتجه آلاف السكان في البلاد إلى الطرق والمطارات أثناء فترة كثافة في السفر بين عيد الميلاد "كريسماس" ورأس السنة.

وشهدت مدينة نيويورك تساقطا للثلوج بلغ ارتفاعه نحو أربع بوصات ليلة أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت.

و بحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بدأت العاصفة في الهدوء تدريجيا، مع تساقط خفيف للثلوج شمال شرقي البلاد صباح اليوم .

