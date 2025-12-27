الشارقة يفوز على شباب الأهلي ويتوج بكأس السوبر الإماراتي

دبي في 27 ديسمبر/وام/ تُوّج فريق الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم "سوبر إعمار" للمرة الثالثة في عصر الاحتراف، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل مبكراً عن طريق فيدريكو كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك الشارقة التعادل عبر كايو لوكاس من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 26، ثم أضاف لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 29. ونجح شباب الأهلي في تعديل النتيجة مجدداً عن طريق برينو في الدقيقة 37.

وحسم الشارقة المباراة لصالحه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق عثمان كامارا في الدقيقة 78.

وعقب اللقاء، توّج عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، فريق الشارقة بكأس السوبر، بحضور ممثلي الجهات الراعية.