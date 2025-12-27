حمدان بن زايد يزور عيسى سيف بن عبلان المزروعي في منزله بمدينة ليوا

الظفرة في 27 ديسمبر /وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك في منزله بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

ورحب المزروعي بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته لزيارة سموه مثمنا هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان القوات المسلحة الأحاديث التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل دأبت علية القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يحفظ وطننا الغالي آمنا ومستقرا وأن تحقق مسيرة الاتحاد المباركة المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.