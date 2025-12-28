"ديزني+" شريك إستراتيجي للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

دبي في 28 ديسمبر /وام/ أعلنت قمة المليار متابع، عن انضمام "ديزني+"، خدمة البث التابعة لشركة والت ديزني، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا للنسخة الرابعة من القمة.

وتعقد قمة المليار متابع بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويأتي هذا التعاون الإستراتيجي في إطار التزام قمة المليار متابع باستقطاب كبريات الشركات العالمية الرائدة لتعزيز جودة صناعة المحتوى الرقمي، وتمكين صنّاع المحتوى من الاستفادة من خبرات الشركات الكبرى في بناء منظومة إعلامية رقمية متكاملة تدعم الابتكار والإنتاج الإبداعي، وتساعدهم في الوصول إلى جمهور عالمي، بما يمكنهم من تحويل المحتوى إلى مصدر دخل مستدام، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.

وقال تميم فارس، المدير الإقليمي لمنصة "ديزني+" في الشرق الأوسط، إن قمة المليار متابع باتت منصة عالمية تجمع أبرز المبدعين وصناع المحتوى من قارات العالم المختلفة، مشيرا إلى أن صناعة المحتوى باتت اليوم ركيزة أساسية لصناعة الترفيه، وأن "ديزني+" تشهد أثر صانعي المحتوى الموهوبين بوضوح على الجمهور وكيفية تفاعله مع القصص المتنوعة.

وأضافأن التعاون مع قمة المليار متابع يتيح العديد من فرص التعاون بين "ديزني+" والمواهب الصاعدة من المنطقة، بما يسهم في دعم المحتوى الهادف الذي يعزز القيم الإيجابية ويمنح الجيل الجديد منصة للتعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة.

من جانبها، قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، إن التعاون مع "ديزني+" يمثل إضافة نوعية تعكس المكانة العالمية التي حققتها القمة، وخطوة إستراتيجية نحو بناء تحالفات مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في صناعة المحتوى والترفيه.

وأضافت، أن "ديزني+" تمتلك خبرات كبيرة في إنتاج المحتوى الإبداعي وتطوير المواهب، وأن القمة ستتمكن من خلال هذا التعاون، من تعزيز قدرات المشاركين فيها، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة والتجارب التي تساعدهم في صناعة محتوى هادف يصل إلى مستويات عالمية.

وأشارت إلى أن قمة المليار متابع تحرص في كل نسخة على بناء شراكات جديدة تحقق التكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات المحلية، بما يسهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع تأثيرهم في مختلف الأسواق، ويعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، ويواكب التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى على مستوى العالم.

وتأتي النسخة الرابعة من قمة المليار متابع امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته نسختها السابقة في يناير 2025، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، و420 متحدثاً، وأكثر من 125 من أبرز الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين، مسجلة أكثر من 30 ألف مشارك بالحضور الفعلي، و1.5 مليار تفاعل رقمي.

وأطلقت القمة، في إطار استعداداتها لتنظيم نسختها الرابعة، العديد من المبادرات العالمية الجديدة، والتي تشمل، أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة Google، وإطلاق برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، والذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 جلوبال، وتم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم للبرنامج، والذي يتم خلاله احتضان صناع المحتوى والمؤثرين من الأفراد والشركات للتنافس على الدعم، وكذلك أعلنت قمة المليار متابع عن استحداث جناح خاص لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.