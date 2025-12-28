"زلزال" بطلاً لشوط الفئة المحلية في كأس آل مكتوم للتجديف

دبي في 28 ديسمبر/وام/ توج القارب "زلزال" لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، بالمركز الأول في شوط الفئة المحلية ضمن منافسات النسخة الـ 29 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ممشى مدينة دبي الطبية بمنطقة الجداف في دبي، وبجوائز مالية بلغت 450 ألف درهم.

وجاء القارب "الذهب" للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي في المركز الثاني، فيما حل القارب "جلفار" لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، في المركز الثالث.

وفي شوط الفئة المفتوحة، فاز القارب "كيه إتش كيه" من مملكة البحرين، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، بالمركز الأول، متقدماً على القارب "بلعرب" التابع للجنة العُمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري في المركز الثاني، فيما جاء قارب "شرطة دبي 1" للقيادة العامة لشرطة دبي وبقيادة النوخذة محمد إسماعيل الفلاسي في المركز الثالث.

وقام بتتويج الفائزين كل من محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وعلي النقبي من القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

كما تم تكريم القارب "زلزال" بقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي بجائزة الفريق المثالي للموسم الحالي في سباقات التجديف المحلية.

وأكد محمد حارب أن استمرار إقامة كأس آل مكتوم على مدى 29 عاماً يجسد نجاح الجهود المبذولة في ترسيخ رياضة التجديف التراثية وتعاقب الأجيال على ممارستها، مشيراً إلى أن المشاركة الخليجية في البطولة والتنافس الإيجابي يسهمان في تعزيز الروابط الأخوية بين الأشقاء، ويجسدان المكانة المتنامية للرياضات البحرية التراثية على المستويين المحلي والخليجي.