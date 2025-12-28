محمد الشرقي يستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي

الفجيرة في 28 ديسمبر / وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وفداً من مجلس دبي الرياضي برئاسة سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وأكّد سموّه، الدور المتنامي لقطاع الرياضة في دولة الإمارات، وأهميته في دعم ركائز النمو المستدام والشامل الذي تشهده الدولة على كافة المستويات.

و أشار سموّه، إلى التزام إمارة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير الرياضة وتعزيز تنافسيتها، والاهتمام بتشجيع الرياضيين والموهوبين على المشاركة الفاعلة في المنافسات التي ترتقي بهذا القطاع، وتسهم في تمكين الأفراد صحيًّا، ودعم المؤشرات التنافسية للرؤية للرياضية للدولة.

و تسلّم سموه من سعادة سعيد حارب، دعوةً لحضور "القمة العالمية للرياضة" 2025.

وتقدّم الوفد، برئاسة أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة ، على دعمه للرياضة والرياضيين، ورعايته المتواصلة للبطولات الرياضية المحلية والدولية، التي تعزز مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.

حضر الاستقبال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة عمران الجسمي مدير العلاقات العامة في مجلس دبي الرياضي.