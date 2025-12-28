مبارك الشامسي يكمل المربع الذهبي لبطولة فزاع لليولة

دبي في 28 ديسمبر/ وام / اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري في القرية التراثية في المرموم.

وحصل مبارك محمد الشامسي من أبو ظبي على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على صالح حمد المنهالي من أبوظبي أيضًا، بحصول الشامسي على 70 علامة مقابل 30 ذهبت للمنهالي، لينضم الشامسي إلى جانب منصور محمد الأحبابي وسعيد محمد المهيري وسالم فيصل الحوز في المربع الذهبي.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية "ملح الإمارات" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد وألحان الفنان فايز السعيد، وفيه قدما فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الشامسي 25 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن الشامسي من الحصول على علامته.

أما في تحدي السباحة الذي أقيم في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنهالي، ليكسب 15 علامة.

وفي منافسات تركيب الشداد، تمكن الشامسي من إنهاء التحدي في الوقت المحدد وتمكن من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 مترا، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، كسب المنهالي الـ 15 علامة ليعود إلى أجواء المنافسة.

وفي سباق الهجن الذي أُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوّق الشامسي ليكسب 20 علامة.

وحلّ الفنان ناصر المنصوري ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية "دعايا الشوق" وهو الذي نشأ على الشلّة الإماراتية، ثم انتقل إلى الغناء مركزًا في اختياراته على الكلمات والألحان التراثية الأصيلة.