دراج شباب الأهلي يتوج بلقب سباق الحديريات في أبوظبي

أبوظبي في 28 ديسمبر/ وام/ توج دراج فريق شباب الأهلي بول غريغا بلقب سباق الحديريات لدراجات الطريق، الذي أقيم أمس في أبوظبي لمسافة 120 كيلومترًا، بمشاركة 100 دراج من مختلف الفئات.

وجاء في المركز الثاني أسامة صباهي دراج نادي أبوظبي، فيما حل ثالثًا طلال البلوشي من فريق شباب الأهلي.

وشهد السباق مشاركة فئات الكبار وتحت 23 سنة، إلى جانب فئة الهواة المقيمين (أفراد)، ضمن سباق فردي عام احتسبت منافساته بطريقة النقاط، ما أسهم في رفع وتيرة التنافس منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين المهندس منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف ميرزا وخلود الظاهري عضوا مجلس الإدارة.