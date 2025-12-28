" ليوا الدولي" يستضيف فعاليات رفع الأثقال للكبار والناشئين

الظفرة في 28 ديسمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال تنظيم فعاليات رياضية للكبار والناشئين في مهرجان ليوا الدولي المقام حاليا و يستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

وأكد النادي في بيان له أن الفعاليات ستقام غداً في " تل مرعب" تحت شعار "أرفع في ليوا"، ورصدت لها جوائز مالية وعينية.

وأوضح ناصر خميس المحيربي المدير التنفيذي للنادي، أن الفعالية تسهم في نشر اللعبة، واكتشاف المواهب، ضمن نطاق إمارة أبوظبي، وتعد الثانية بعد البطولة الأولى قبل نحو 3 أسابيع في منطقة العين، مثنيا على تجاوب اللجنة المنظمة للمهرجان .