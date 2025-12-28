اكتشاف مركّب من بكتيريا الأمعاء مضاد لمرض السكري

لندن في 28 ديسمبر / وام / كشفت دراسة أعدّها باحثون من كلية لندن "إمبريال كوليدج لندن" (ICL) عن مركّب تنتجه بكتيريا الأمعاء يمكن أن يحمي الجسم من مرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة أن ثلاثي ميثيل أمين "TMA"، وهو جزيء صغير تنتجه ميكروبات الأمعاء أثناء تحليلها للكولين الموجود في البيض واللحوم، قد يؤدي دورًا حيويًا في تحسين استجابة الأنسولين وكبح الالتهاب، وهما عاملان يسهمان في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

وأوضح الباحثون أن مركّب "TMA" قادر على تخفيف آثار الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون على الجسم، وفقًا لتجارب أُجريت على نماذج خلايا بشرية وفئران مختبرية، وتبيّن أن هذا المستقلب الميكروبي قد يكسر بعض حلقات العلاقة بين السمنة والسكري والالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

وقال عالم الكيمياء الحيوية في "ICL"، مارك إيمانويل دوماس: "لقد أظهرنا أن جزيئًا من ميكروبات الأمعاء يمكنه حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن سوء التغذية عبر آلية جديدة".

وأضاف الباحثون أن "TMA" يعمل على تثبيط بروتين "IRAK4"، المسؤول عن استجابة التهابية عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وقد تفتح هذه الآلية المجال لتطوير أدوية تحاكي تأثير "TMA" وتقلل الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي غير الصحي.

وتؤكد الدراسة الدور الحيوي للميكروبيوم في الأمعاء، إذ يمكن للبكتيريا إفراز مواد كيميائية تتفاعل مع إشارات حيوية في الجسم، ما يتيح فرصًا جديدة للتدخلات العلاجية في حالات السمنة والسكري.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تأكيد عبر دراسات على متطوعين بشريين لفترات أطول، لكنها تفتح آفاقًا جديدة لإدارة مقاومة الأنسولين والوقاية من السكري من النوع الثاني.