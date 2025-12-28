طقس الغد غائم جزئياً مع سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة

أبوظبي في 28 ديسمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وارتفاع في درجات الحرارة.

و أوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:15 والمد الثاني عند الساعة 08:20 و الجزرالأول عند الساعة 14:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:56

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 17:57 و المد الثاني عند الساعة 04:05 و الجزر الأول عند الساعة 11:06 والجزرالثاني عند الساعة 22:16.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 80 35

دبي 29 22 75 45

الشارقة 28 15 80 35

عجمان 27 18 85 35

أم القيوين 27 22 85 45

رأس الخيمة 28 15 80 40

الفجيرة 26 18 80 50

العـين 28 13 75 35

ليوا 29 12 85 40

الرويس 25 18 85 50

السلع 25 13 95 45

دلـمـا 24 22 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 80 50

أبو موسى 25 22 85 50