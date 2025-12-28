بلدية دبي تُطلق "مسار الأشبال" للدراجات الهوائية في حديقة مشرف الوطنية

دبي في 28 ديسمبر / وام / أطلقت بلدية دبي "مسار الأشبال" للدراجات الهوائية في "مشرف هَب" حديقة مشرف الوطنية، ليكون أول مسار مخصص للأطفال من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

صُمم المسار خصيصاً للأطفال دون سن 12 عاماً، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر في حديقة مشرف الوطنية، التي تضم واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة. ويوفر المسار تجربة استكشاف منظمة ومستوحاة من الطبيعة، تم تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة. ومن المقرر أن يكون المشروع متاحاً يومياً من شروق الشمس وحتى غروبها، ومجاناً لجميع الزوار.

وقد صُمم "مسار الأشبال" ليكون منظومة مغامرات متكاملة توازن بين التشويق والسلامة، حيث تم تصميم جميع عناصره بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي قدراتهم البدنية وطولهم ومستوى التوازن والتنسيق الحركي لديهم. ويسهم تصميم المسار في تعزيز الثقة بالنفس، والتحكم، والقدرة على الحركة المستقلة، مع ضمان بيئة آمنة وداعمة للمبتدئين وصغار المستكشفين.

وخلال تنقل الأطفال على المسار، سيخوضون مجموعة من العناصر التفاعلية المصممة لتنمية المهارات بشكل تدريجي، تشمل مسارات توازن لتعزيز الثبات والتحكم، وأقواس لعب تدعم التحكم في الاتجاه، ومنحدرات خشبية للحفاظ على الزخم، ومنعطفات مائلة جانبية تساعد على اجتياز المنحنيات بأمان.

كما تتضمن التجربة عناصر إضافية مثل جذوع خشبية متدحرجة، وهياكل مرنة للانحناء، ومناطق صخرية، ما يتيح تنوعاً في التضاريس يسهم في تطوير التناسق الحركي والرشاقة ومهارات ركوب الدراجات الأساسية، ضمن بيئة مرِحة وتحت إشراف مناسب.