كهرباء ومياه دبي تدش 8 محطات نقل رئيسية خلال 2025

دبي في 28 ديسمبر / وام / دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي ثماني محطات نقل رئيسية خلال العام الجاري 2025، إضافة إلى تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.35 مليار درهم، في مناطق الورسان-4، واليلايس-5، وحتا، وسيح شعيب-3، والحبية-5، وجبل علي الأولى.

كما تم البدء في تنفيذ خمسة مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، والعوير الأولى، والخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى تشمل السطوة وزعبيل الثانية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم.

وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة، فيما تخطط الهيئة لإنشاء أكثر من 78 محطة بجهد 132 كيلوفولت خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن خططها التطويرية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، لا سيما في ظل استمرار التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة. وتمثل المحطات الجديدة إضافة مهمة إلى شبكة نقل الكهرباء الحالية، التي تضم 394 محطة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، منها 27 محطة بجهد 400 كيلوفولت و367 محطة بجهد 132 كيلوفولت.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، تعمل الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء تتجاوز 8.5 مليارات درهم.

وأضاف أن نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي تصل إلى نحو 100%، وتشمل الأعمال في المشاريع الجديدة إنشاء المحطات وتمديد الكابلات الأرضية اللازمة لربطها بالشبكة الرئيسية، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية المعتمدة عالميًا في قطاع نقل الطاقة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية التشغيلية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي مكملة للبنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء، التي تتضمن تنفيذ 53 محطة بجهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى كابلات نقل أرضية بجهد 132 كيلوفولت بطول 226 كيلومترًا، ومحطتين بجهد 400 كيلوفولت، إلى جانب 130 كيلومترًا من خطوط النقل الهوائية بجهد 400 كيلوفولت، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028.