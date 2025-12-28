إقبال لافت على "مهرجان حتا للعسل"

دبي في 28 ديسمبر / وام / شهد اليوم الثاني من فعاليات "مهرجان حتا للعسل" زيادة ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة وخارجها، حيث توافدوا للاستمتاع بأجواء الشتاء المعتدلة، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، والتنوع البيئي والثقافي الذي تزخر به المنطقة، إلى جانب باقة من الخدمات والفعاليات الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.

ويأتي المهرجان في دورته العاشرة ضمن إطار "خطة حتا التنموية الشاملة" التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، مقدّمًا تشكيلة واسعة من أصناف العسل الإماراتي ذات المذاقات المتنوعة، بمشاركة أعداد كبيرة من مربّي النحل من مختلف أنحاء الدولة.

وتشهد فعاليات المهرجان حضورًا لافتًا لأعداد كبيرة من السياح الذين حرصوا على التعرف إلى عسل حتا، الذي يتميز بخصائصه الفريدة ويُعد من الصناعات العريقة في المدينة، إلى جانب الاطلاع على أصناف متعددة من إنتاج مناحل المنطقة، في تجسيد واضح لأهمية حتا التاريخية والتراثية، ودورها المتنامي في تعزيز مكانتها مقصدًا سياحيًا ونقطة جذب رئيسية، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية والبيئية المتنوعة.

وتتيح فعاليات المهرجان للجمهور فرصة فريدة للتعرف إلى أنواع العسل وطرق التمييز بينها، حيث تضم المنتجات المعروضة تشكيلة واسعة تشمل عسل السدر، والشوكة، والطلح، والسمر، والسلم، والضهي، والقتاد، والعسل الصيفي، والسحاه، والبرسيم، والربيعي، وعسل الحمضيات.

وأشاد مانع الكعبي، رئيس مجلس تجار حتا، بجودة ونظافة العسل الإماراتي، معتبرًا أن الإنتاج المحلي بلغ مستويات عالمية من حيث المعايير والمواصفات.

وأشار الكعبي إلى وجود مشاريع رائدة تُنفّذ حاليًا، تركز على الحفاظ على «السلالة الإماراتية» من النحل واستدامتها، من خلال برامج التهجين والتطوير وتحسين المواصفات، بما يضمن استمرارية هذا الإرث البيئي والاقتصادي للأجيال المقبلة.

وأكدت هند محمود، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، لـ"وام"، أن "مختبر دبي الذكي المتنقل" وفّر فحوصات مجانية للعسل طوال أيام المهرجان، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تمثل نقلة نوعية مقارنة بالأعوام السابقة، من خلال اعتماد هوية رقمية للعسل تعزز موثوقية المنتج وشفافيته.

وفي خطوة تعكس توجه بلدية دبي نحو التحول الرقمي، أوضحت أن مختبر دبي المركزي دشّن، خلال مشاركته في النسخة العاشرة من المهرجان، "روبوتًا" ذكيًا يحمل اسم "عسّال"، حيث تم هذا العام استبدال عمليات جمع العينات اليدوية بابتكار تقني متقدم.

ويقوم الروبوت الذكي بجمع عينات العسل ومشتقاته من جميع العارضين المشاركين عبر أنابيب مخصصة لكل عارض، وفق آلية منظمة تشمل ثلاث جولات يوميًا طوال أيام المهرجان، بواقع سحب 60 عينة في كل جولة مسحية.

وأكد عدد من النحّالين المشاركين، في تصريحات لـ "وام"، أن المهرجان حقق نجاحًا لافتًا على مستوى الإقبال الجماهيري، ورسّخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الداعمة للعسل الإماراتي المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية والدوائية.