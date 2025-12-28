العواصف والرياح العاتية تربك إمدادات الكهرباء في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج في 28 ديسمبر/وام/ تسببت العواصف والرياح العاتية في إحداث فوضى في إمدادات الكهرباء في جنوب أفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وقالت شركة الكهرباء الحكومية "إيسكوم هولدينجز" في بيان اليوم إنه على الرغم من معالجة الاضطرابات الكبيرة في مقاطعة كيب الشرقية إلى حد كبير، إلا أن مقاطعات كوازولو ناتال وليمبوبو وفري ستيت لا تزال متأثرة بشدة.

وأضافت الشركة أن الظروف الجوية السيئة تضع ضغطا كبيرا على أوقات الاستجابة، لاسيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الفيضانات أو البنية التحتية المتضررة أو التضاريس غير الآمنة وأن فرق شركة إيسكوم تعمل على مدار الساعة لاستعادة إمدادات الطاقة بأمان وبأسرع وقت ممكن.

-خلا-