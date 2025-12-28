الصين تسيّر 61.87 مليار رحلة ركاب خلال 11 شهرا

بكين في 28 ديسمبر /وام/ أعلنت وزارة النقل الصينية عن تسجيل 61.87 مليار رحلة ركاب عبر المناطق الإقليمية خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، بزيادة 3.6 في المائة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا " عن الوزارة ، أن إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل بلغ 3.27 تريليون يوان (حوالي 464.5 مليار دولار) خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن حجم الشحن التشغيلي في البلاد بلغ 53.54 مليار طن، بزيادة3.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع حجم الشحن على الطرق السريعة بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي إلى 39.49 مليار طن، فيما ارتفع حجم الشحن عبر الممرات المائية بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 9.21 مليار طن.

وبخصوص حركة الحاويات في الموانئ الصينية نما حجم مناولة البضائع ما بين يناير ونوفمبر بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 16.75 مليار طن.

ومن بين الحجم الإجمالي، نما حجم مناولة البضائع للتجارة المحلية والخارجية على التوالي بنسبة 4.5 في المائة و4.1 في المائة.