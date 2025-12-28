كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية يختتم نسخته الثانية في الكويت

الكويت في 28 ديسمبر/ وام / أُسدل الستار مساء أمس على منافسات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي أقيمت عبر جولات عالمية شملت مختلف قارات العالم، وانتهت في ميدان بيت العرب بدولة الكويت.

وشهدت جولة الختام مشاركة 150 خيلاً تعود إلى نحو 91 مالكاً، حيث تضمنت الأشواط التأهيلية فئات المهرات والأمهار بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية التي أسفرت عن تتويج الفائزين بالألقاب الذهبية.

وجاء حفل الختام تتويجاً لمنافسات قوية ومشاركة واسعة من المرابط والملاك، وبحضور رسمي وجماهيري لافت، ما عزز موقع البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في جمال الخيل العربية.

وشهد الختام وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حمد خالد آل صباح، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، ومحمد أحمد الحربي المديرالعام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي للخيل العربية، بجانب عدد من المسؤولين والملاك ومدراء المرابط.

وشارك في جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 791 خيلاً تعود إلى نحو 460 مالكاً، وبجوائز إجمالية بلغت 3 ملايين و986 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول التي حققت الفوز 488 خيلاً فيما بلغ عدد الملاك الفائزين 342 مالكاً، في تأكيد جديد على المكانة الدولية المتنامية للبطولة.

وأكدت النسخة الثانية من الكأس، من خلال تنظيم جولات في جميع قارات العالم، استدامة النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وجسدت حرص دولة الإمارات على دعم ملاك ومربي الخيل العربية، وتعزيز حضورها الدولي، وصون الإرث الثقافي العربي الأصيل المرتبط بالخيل العربية.

وبالعودة للنتائج النهائية للبطولات في جولة الكويت، تُوِّجت المهرة "رواية الفياض" لمصلح العنزي باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، فيما جاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "صيتة الصيت" لخالد العزمي، بينما ذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى "أصايل نديرة" لعثمان العبيد.

ونالت "دوك جيلان" لفهد الكندري اللقب الذهبي للمهرات، تلتها في المركز الثاني وحصلت على اللقب الفضي "نوره البدوة" لعبد الرحمن محمد العجمي، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي "اليهاندرا" لمربط الظافرة.

وحصدت "أبهر ملكة" لحسين وخليفة الدبوس اللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "أصايل مداره" لمربط الجسمي، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب "جستيكا إي إيه" لمحمد عصام الصحاف.

وتصدر "أصايل مجد" لخالد النغيمشي منافسات الأمهار عمر سنة، ونال اللقب الذهبي، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "سلطان بنات الريح" لعبد العزيز الجسار، بينما حصل "إتش إم إف جابر" لحمد مصلح العنزي على اللقب البرونزي.

وحصل "المهند الجسمي" لمربط الجسمي على اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في الوصافة ونال اللقب الفضي "أبهر رشاد" لحسين وخليفة الدبوس، فيما نال "قيس الفياض" لمصلح فياض العنزي اللقب البرونزي.

وتوشّح الفحل "وسيم الباهية" لمشعل جاسم المسباح باللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "حفيت" لعبد اللطيف الرميح، فيما حل ثالثًا ونال اللقب البرونزي "دولار الريماس" لعلي الهندال.

يُذكر أن جولات النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية انطلقت من أستراليا خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، وتلتها الجولة الثانية في مملكة البحرين يومي 1 و2 مايو، ثم الجولة الثالثة في المملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو 2025.

وانتقلت البطولة بعد ذلك إلى مدينة تشينغداو الصينية لإقامة الجولة الرابعة في شهر يوليو، ثم إلى العاصمة البولندية وارسو في أغسطس، التي شهدت أيضاً إقامة الجولة السادسة في بلجيكا، فيما نُظمت جولتان متتاليتان في شهر سبتمبر، تمثلتا في الجولة السابعة بالولايات المتحدة الأمريكية والجولة الثامنة في الأرجنتين، قبل أن تستضيف إيطاليا الجولة التاسعة في نوفمبر الماضي، وصولاً إلى جولة الختام في دولة الكويت.